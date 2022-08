Bratislavské Mestské lesy plánujú vybudovať grilovací pavilón v areáli bývalých muničných skladov

7.8.2022 (Webnoviny.sk) -„Predmetom zákazky je realizácia dreveného altánku na grilovanie so sedlovou strechou a príslušenstvom," uvádza obstarávateľ.Ide o otvorený altánok z masívnych drevených hranolov s priehľadnou strechou, postavený na existujúcom kamennom základe. Predpokladaná hodnota zákazky je 109 790 eur bez DPH.Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 17. augusta.