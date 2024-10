Bratislavské módne dni ukázali nové módne trendy, ale aj trendy v domácej epilácii so značkou Braun

Nové trendy v domácej epilácii s Braun

*zľava 20% s kódom BRAUNBMD20 platí pri nákupe modelov IPL7253, S9525s, 9567cc, 9515s, 9510s, 9565cc (IPL 7 and S9 all models) v eshope Nay.sk od 8. 10 do 31. 10. 2024

11.10.2024 (SITA.sk) -Nemecká značka elektroniky Braun sa tento rok spojila s najväčším módnym podujatím na Slovensku. Bratislavské módne dni | Lexus už 19. rokov objavujú mladé talenty, rovnako tak dávajú priestor etablovaným návrhárom z domácej ale aj zahraničnej scény.Jesennú časť 19. ročníka odštartoval projekt Nové tváre módnej scény, vrcholom Bratislavských módnych dní bola špeciálna módna šou Jany Pištejovej, pri príležitosti jej 30. rokov na scéne. V šatách z jej novej kolekcie sme na móle mohli vidieť aj známe tváre ako Andrea Verešová či Mária Čírová.prezrádzaV Braun zóne na Bratislavských módnych dňoch, sa ukázali aj influencerky Lenka Tekeljaková či fitneska Jana Šimkovič, ktoré si domácu epiláciu od Braunu nevedia vynachváliť.Nové trendy idú so značkou Braun ruka v ruke. Nemecká spoločnosť už od roku 1921, vyvíja a vyrába široký sortiment malých domácich spotrebičov, ktoré spájajú technické inovácie a kvalita. Novinkou, ktorá mení trendy v domácej epilácii je Braun Skin i-expert , jediný plne prepojený systém IPL, ktorý sa učí, prispôsobuje a poskytuje personalizovanú spätnú väzbu v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie synchronizovanej s epilátorom IPL."IPL alebo intenzívne pulzné svetlo je technológia, ktorá využíva premenu svetelnej energie na tepelnú. Svetelné lúče vysielané epilátorom zasahujú melanín vo vlasových folikuloch pod povrchom pokožky. Tým sa preruší cyklus rastu chĺpkov. Výsledkom je dlhotrvajúca hladká pokožka bez chĺpkov. Intervaly medzi ošetreniami potrebnými na dosiahnutie najlepších výsledkov sú veľmi individuálne a závisia od farby a hrúbky chĺpkov a kontrastu medzi farbou chĺpkov a vašej pokožky. Výhodou nového modelu epilátora Braun Skin i-expert IPL je, že vám prispôsobí plán epilácie a intervaly prispôsobí doteraz dosiahnutým výsledkom," vysvetľuje dermatologička MUDr. Jana Housková.Dokonale oholenie či zastrihnuté strnisko je dôležité aj pre mužov. Elektrický holiaci strojček Braun Series 9 Pro+ je najpokročilejší model značky Braun. Jeho motor s 10 000 sonickými vibráciami a technológiou AutoSense automaticky prispôsobuje svoj výkon hustote fúzov na rôznych miestach pokožky. Jeho 5 synchronizovaných holiacich prvkov nenechá ani jeden fúz ležať, takže už nemusíte prechádzať cez jedno miesto viackrát. Vďaka systému HyperLift & Cut si poradí aj s fúzmi, ktoré sú pritlačené k pokožke a to tak, že najprv fúzy nadvihne a potom ich zastrihne. Rovnako aj ten kúpite so zľavou 20 % so zľavovým kódom BRAUNBMD20 na Nay.sk.*Informačný servis