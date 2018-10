Bratislavské nákupné centrum ovládli pavúky

Jedna zľavová karta na všetky zľavy

Aj váš šatník volá o nové jesenné vychytávky? Dobre načasované! Od 12. - 14. októbra vo viac ako 120 obchodoch nájdete zľavy aj do mínus 50 %! Na všetky zľavy v rámci Zľavobrania v Bory Mall vám stačí jedna karta. Zľavovú kartu získate v Magazíne Bory Mánia na Infostánku v Bory Mall.Zľavy aj do mínus 50% nájdete napríklad v obchodoch Alltoys, Fashion Point či Michell. Zľavy na topánky a doplnky si pre vás pripravili Baťa, CCC a Humanic. Detský sortiment si zase vyberiete za zvýhodnené ceny v obchodoch Cilek a Lindex. Zľavová karta platí aj vo vybraných kaviarňach, reštauráciách, obchodoch so šperkami, módnych predajniach či salónoch krásy v Bory Mall. O všetkých zľavách sa dočítate v Magazíne Bory Mánia.Ak sa chystáte na Halloweensky večierok a nie ste veľmi kostýmový typ, siahnite po nových jesenných kolekciách. Pridajte strašidelný make-up a máte to. Staňte sa kráľovnou hrôzostrašnej noci! Blogerka a štylistka Jana Tomas vám predvedie, ako na to.Bloger Adam Rustman radí, že pánske oblečenie nemusí byť len v tmavých "pánskych” farbách. Kombináciu viacerých farieb nahraďte jedinou farbou doplnenou výraznými doplnkami a máte zaujímavý outfit pútajúci pozornosť. Tento typ stylingu voláme monochróm. Ideálnou voľbou sú napríklad trojdielne obleky alebo košeľa vo farbe obleku.Módne inšpirácie pre pánov ako aj tipy pre dámy, ako sa obliecť do práce v tieto chladnejšie dni, nájdete v Magazíne Bory Mánia. Toto všetko a ešte viac nájdete v tomto jesennom vydaní, ktorý pre vás redakčne pripravili top blogeri Jana Tomas, ktorá bola aj jeho šéfredaktorkou, Dorota&Greta a Adam Rustman.Ste za každú srandu? Vyskúšajte si masky a kostýmy v najväčšom halloweenskom showroome exkluzívne od Partylandu, ktorý bude pre vás pripravený na námestí v Bory Mal l od 8.10. do 14.11. Nájdete tam množstvo Halloweenskych inšpirácií, dekorácií a doplnkov. Pripravte sa aj na strašidelnú chatrč čarodejnice a všetko, čo vám zmrazí tep!Počas Halloweenskeho Zľavobrania sa 13. októbra môžete tešiť na strašidelnú Halloweensku show v Bory Mall . Prehliadka masiek a kostýmov, profesionálne vyrezávanie tekvíc, halloweenske divadielko pre deti, strašidelné maľovanie na tvár a perfektný program vás zabaví až do večera. Zažijete aj mexickú smršť v podobe kapely Mariachi Sin Fronteras, módne prehliadky značiek Partyland, Mohito, s.Oliver, Deichman, CCC a Lisca. Viac informácií o zľavách či programe získate na borymall.sk