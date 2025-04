Bratislavské Nové Mesto pripravuje viacero kultúrnych podujatí, pre deti spúšťa projekt denných táborov

Noc literatúry a iné

Deň detí

13.4.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto pripravuje počas najbližších mesiacov viacero kultúrnych podujatí. Prvým je Novomestský Majáles, ktorý bude 18. mája v parku na Račianskom Mýte.Jeho súčasťou bude niekoľko vystúpení, workshopov a tvorivých aktivít na rôznych stanovištiach. Dňa 21. mája sa uskutoční 17. ročník podujatia Noc literatúry v 18 mestách po celom Slovensku.V rámci Bratislavy bude práve v Novom Meste. Herci budú čítať úryvky z kníh na miestach ako Nová Tržnica, Stredisko kultúry na Vajnorskej či podchod na Trnavskom mýte.Nové Mesto sa aj tento rok zapojí do celomestského podujatia Bratislavské mestské dni , od 22. apríla do 4. mája. V súlade s témou aktuálneho ročníka - Tajomstvo ukryté v kľúči, ktorá v sebe ukrýva otváranie nových priestorov pre verejnosť, sprístupní priestory konskej železnice na Krížnej ulici.Návštevníci sa tu budú môcť pozrieť na výstavu historických dopravných rovnošiat zo zbierky občianskeho združenia Dopravná nostalgia.Na prízemí bude osadených niekoľko vitrín s modelmi Klubu železničných modelárov Bratislava. V piatok 25. apríla bude pripravený v budove konskej železnice a jej okolí hlavný program.Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravuje mestská časť prezentáciu športových a vzdelávacích klubov v Novom Meste. V dňoch 30. - 31. mája sa uskutoční program v areáli Kuchajdy. Jeho súčasťou budú na viac ako 30 stanoviskách aktivity a interakcie s deťmi pod vedením trénerov a lektorov z rôznych klubov.Dňa 1. júna v rámci osláv MDD bude mať každé dieťa do 18 rokov voľný vstup na sedačkovú lanovku Železná studnička - Kamzík. Okrem toho Nové Mesto spúšťa projekt denných táborov, ktoré pokryjú kompletne deväť prázdninových týždňov.