|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Andrea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. januára 2026
Bratislavské Nové Mesto vlani investovalo viac ako dva milióny eur do rozvoja a rekonštrukcie škôl
Tagy: miestna samospráva
Bratislavské Nové Mesto vlani investovalo najviac financií zo svojho rozpočtu do rozvoja a rekonštrukcií školských zariadení. Ako pre SITA priblížila hovorkyňa mestskej časti
Zdieľať
5.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto vlani investovalo najviac financií zo svojho rozpočtu do rozvoja a rekonštrukcií školských zariadení. Ako pre SITA priblížila hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, išlo dokopy o viac ako dva milióny eur. Najstaršia základná škola (ZŠ) v Novom Meste - na Kalinčiakovej ulici, získala novú telocvičňu. Rekonštrukciou prešli podlahy, steny, šatne a sociálne zariadenia.
„Z novej modernej telocvične sa tešia aj žiaci ZŠ a MŠ na Sibírskej ulici. Komplexnou modernizáciou tu prešla aj samostatná budova školskej kuchyne s jedálňou," priblížila ďalej hovorkyňa. Ako dodala, ZŠ Odborárska zas dnes patrí medzi najmodernejšie školy na Slovensku vďaka modernému SMART pavilónu so zastrešenou exteriérovou učebňou a úplne novým školským športovým areálom.
„Na ZŠ Česká už dlhodobo riešime akútny havarijný stav, investície išli najmä do odstránenia vlhkosti stien, výmeny rozvodov a opráv sociálnych a hygienických zariadení," spresnila hovorkyňa. Kompletnej rekonštrukcie sa dočkali aj jediné destké jasle v Novom Meste - na Robotníckej ulici. „Vzhľadom na množstvo nepredpokladaných skrytých vád sa však čas rekonštrukcie predĺžil a jasle budú otvorené až začiatkom roku 2026," doplnila.
Postupne modernizujú aj areál na Kuchajde, ktorý pretvárajú na miesto, ktoré ponúkne obyvateľom športové, ale aj kultúrne vyžitie. „Na jar v roku 2025 tu pribudol skate park, ktorý potešil všetkých mladých nadšencov tohto športu. Kuchajda tak získala ďalšie moderné športovisko, vďaka ktorému sa radí k najatraktívnejším miestam na trávenie voľného času v Bratislave," poznamenala Goffová. Počas minulého roka pribudli aj dva nové psie výbehy s lavičkami.
„Sme prvou mestskou časťou v Bratislave, ktorá pre svojich obyvateľov prináša verejné grilovacie miesta. Prvé dva grily so stolmi nájdete na Kuchajde a následne aj na Račianskom Mýte," uviedla ďalej hovorkyňa. Ako dodala, elektrické grily sú bezpečné, energeticky úsporné, šetrné k životnému prostrediu a nevyžadujú fosílne palivá. Navyše sú celoročne využiteľné, bez potreby zazimovania. Fungovať budú v rámci rezervačného systému.
V tomto roku by mohlo byť veľmi zásadným projektom vybudovanie bežeckého oválu okolo Kuchajdy. „Aktuálne sme podali stavebný zámer a sme tak opäť o krok ďalej v celom procese," spresnila hovorkyňa. Ako dodala, pripravujú tiež viaceré investičné akcie, rekonštrukcie a modernizáciu verejných priestranstiev, ktoré minulý rok nestihli zrealizovať. Ide o revitalizácie menších verejných priestorov, spevnených plôch, zlepšenie pouličného mobiliáru či miestnych sadových úprav.
V rámci najbližšieho obdobia predpokladajú realizáciu predpolí ZŠ na uliciach Sibírska a Česká, či v okolí supermarketu na Brezovskej ulici.. „Mestská časť má záujem kúpiť pozemok Podniková za účelom vybudovania nového chodníka k nadchodu vedúcemu z Podnikovej ulice k železničnej stanici Bratislava Predmestie," dodala Goffová. Plánujú tiež rekonštrukciu historickej Konskej železnice. Projekt má za cieľ zachovať kultúrne dedičstvo a zároveň aktívne využívať budovu a zamedziť jej degradácii.
Rozpočet Nového Mesta na tento rok počíta aj s investíciami v oblasti školstva. „Finančné prostriedky sa využijú aj na exteriérovú učebňu na ZŠ s MŠ Cádrova a zároveň sa zrealizuje obnova chodníka do objektu. ZŠ Česká čaká kompletná obnova hygienických a sociálnych zariadení - rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov vody a kanalizácie, rekonštrukcia deliacich priečok a dverí, kompletná výmena povrchov, zariaďovacích a sanitárnych predmetov," vymenovala hovorkyňa.
ZŠ s MŠ Sibírska bude v tomto roku komplexne rekonštruovať areálový objekt školskej kuchyne – prvú etapu, v ktorej ide o rekonštrukciu školskej kuchyne s výdajňou, ktoré boli v zlom hygienickom stave. Zároveň bude zmodernizované gastro zariadenie v kuchynskej prevádzke. V rámci druhej etapy pôjde o komplexnú rekonštrukciu areálového objektu školskej kuchyne - energetické opatrenia. Pozostáva z rekonštrukcie jedálne a administratívnej časti.
ZŠ s MŠ Kalinčiakova čaká v rámci spolufinancovania celoplošné zateplenie vonkajších častí budovy. Cieľom rekonštrukcie je eliminovať tepelné straty objektu. Zateplením sa odstránia nedostatočné tepelno-izolačné vlastnosti muriva, zabráni sa zatekaniu v trhlinách a postupnému zvetrávaniu obvodového plášťa. ZŠ s MŠ Riazanská plánuje rekonštrukciu prípojky tepla, čím sa zvýši energetická efektívnosť a bezpečnosť vykurovania.
Zároveň sa vďaka schválenému rozpočtu začne dlhodobo plánované budovanie nového sídla dopravy pre EKO – podnik verejnoprospešných služieb.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto vlani investovalo viac ako dva milióny eur do rozvoja a rekonštrukcie škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
„Z novej modernej telocvične sa tešia aj žiaci ZŠ a MŠ na Sibírskej ulici. Komplexnou modernizáciou tu prešla aj samostatná budova školskej kuchyne s jedálňou," priblížila ďalej hovorkyňa. Ako dodala, ZŠ Odborárska zas dnes patrí medzi najmodernejšie školy na Slovensku vďaka modernému SMART pavilónu so zastrešenou exteriérovou učebňou a úplne novým školským športovým areálom.
Kompletne zrekonštruovali aj jasle
„Na ZŠ Česká už dlhodobo riešime akútny havarijný stav, investície išli najmä do odstránenia vlhkosti stien, výmeny rozvodov a opráv sociálnych a hygienických zariadení," spresnila hovorkyňa. Kompletnej rekonštrukcie sa dočkali aj jediné destké jasle v Novom Meste - na Robotníckej ulici. „Vzhľadom na množstvo nepredpokladaných skrytých vád sa však čas rekonštrukcie predĺžil a jasle budú otvorené až začiatkom roku 2026," doplnila.
Postupne modernizujú aj areál na Kuchajde, ktorý pretvárajú na miesto, ktoré ponúkne obyvateľom športové, ale aj kultúrne vyžitie. „Na jar v roku 2025 tu pribudol skate park, ktorý potešil všetkých mladých nadšencov tohto športu. Kuchajda tak získala ďalšie moderné športovisko, vďaka ktorému sa radí k najatraktívnejším miestam na trávenie voľného času v Bratislave," poznamenala Goffová. Počas minulého roka pribudli aj dva nové psie výbehy s lavičkami.
„Sme prvou mestskou časťou v Bratislave, ktorá pre svojich obyvateľov prináša verejné grilovacie miesta. Prvé dva grily so stolmi nájdete na Kuchajde a následne aj na Račianskom Mýte," uviedla ďalej hovorkyňa. Ako dodala, elektrické grily sú bezpečné, energeticky úsporné, šetrné k životnému prostrediu a nevyžadujú fosílne palivá. Navyše sú celoročne využiteľné, bez potreby zazimovania. Fungovať budú v rámci rezervačného systému.
V tomto roku by mohlo byť veľmi zásadným projektom vybudovanie bežeckého oválu okolo Kuchajdy. „Aktuálne sme podali stavebný zámer a sme tak opäť o krok ďalej v celom procese," spresnila hovorkyňa. Ako dodala, pripravujú tiež viaceré investičné akcie, rekonštrukcie a modernizáciu verejných priestranstiev, ktoré minulý rok nestihli zrealizovať. Ide o revitalizácie menších verejných priestorov, spevnených plôch, zlepšenie pouličného mobiliáru či miestnych sadových úprav.
Chcú zachovať budovu Konskej železnice
V rámci najbližšieho obdobia predpokladajú realizáciu predpolí ZŠ na uliciach Sibírska a Česká, či v okolí supermarketu na Brezovskej ulici.. „Mestská časť má záujem kúpiť pozemok Podniková za účelom vybudovania nového chodníka k nadchodu vedúcemu z Podnikovej ulice k železničnej stanici Bratislava Predmestie," dodala Goffová. Plánujú tiež rekonštrukciu historickej Konskej železnice. Projekt má za cieľ zachovať kultúrne dedičstvo a zároveň aktívne využívať budovu a zamedziť jej degradácii.
Rozpočet Nového Mesta na tento rok počíta aj s investíciami v oblasti školstva. „Finančné prostriedky sa využijú aj na exteriérovú učebňu na ZŠ s MŠ Cádrova a zároveň sa zrealizuje obnova chodníka do objektu. ZŠ Česká čaká kompletná obnova hygienických a sociálnych zariadení - rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov vody a kanalizácie, rekonštrukcia deliacich priečok a dverí, kompletná výmena povrchov, zariaďovacích a sanitárnych predmetov," vymenovala hovorkyňa.
ZŠ s MŠ Sibírska bude v tomto roku komplexne rekonštruovať areálový objekt školskej kuchyne – prvú etapu, v ktorej ide o rekonštrukciu školskej kuchyne s výdajňou, ktoré boli v zlom hygienickom stave. Zároveň bude zmodernizované gastro zariadenie v kuchynskej prevádzke. V rámci druhej etapy pôjde o komplexnú rekonštrukciu areálového objektu školskej kuchyne - energetické opatrenia. Pozostáva z rekonštrukcie jedálne a administratívnej časti.
ZŠ s MŠ Kalinčiakova čaká v rámci spolufinancovania celoplošné zateplenie vonkajších častí budovy. Cieľom rekonštrukcie je eliminovať tepelné straty objektu. Zateplením sa odstránia nedostatočné tepelno-izolačné vlastnosti muriva, zabráni sa zatekaniu v trhlinách a postupnému zvetrávaniu obvodového plášťa. ZŠ s MŠ Riazanská plánuje rekonštrukciu prípojky tepla, čím sa zvýši energetická efektívnosť a bezpečnosť vykurovania.
Zároveň sa vďaka schválenému rozpočtu začne dlhodobo plánované budovanie nového sídla dopravy pre EKO – podnik verejnoprospešných služieb.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto vlani investovalo viac ako dva milióny eur do rozvoja a rekonštrukcie škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: miestna samospráva
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pravoslávni veriaci začínajú sláviť Vianoce, sviatočné obdobie Christovho Narodenia
Pravoslávni veriaci začínajú sláviť Vianoce, sviatočné obdobie Christovho Narodenia
<< predchádzajúci článok
Pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný, malo tragický koniec
Pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný, malo tragický koniec