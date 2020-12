Bratislavské OLO odvezie odpad aj počas Vianoc, zverejnili tiež náhradný harmonogram

Dva nepárne týždne za sebou

Vyzbierajú všetky smeti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude zabezpečovať svoje služby aj počas vianočných sviatkov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa OLO Linda Golejová "Spoločnosť OLO bude aj počas vianočných dní, teda od 24. decembra do 26. decembra a rovnako aj 6. januára 2021, zabezpečovať odvoz odpadu v súlade s harmonogramom. Na nový rok, teda 1. januára 2021 odvoz nebude vykonávaný," uviedla Golejová a dodala, že náhradný odvoz za 1. január sa bude vykonávať v termíne od 30. decembra do 5. januára. Presný rozpis náhradných odvozov je možné nájsť na internetovej stránke OLO.Spoločnosť ďalej oznamuje, že nakoľko na prelome rokov nasledujú dva nepárne týždne za sebou (53. týždeň roku 2020 a prvý týždeň roku 2021, pozn. SITA), odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) z rodinných domov bude zabezpečený tak, aby neprišlo k hromadeniu odpadu."Takáto situácia naposledy nastala pred tromi rokmi. OLO je pripravené vykonať služby pre občanov tak, aby sa odpad neprimerane nehromadil v okolí zberných nádob," vysvetlila spoločnosť, ktorá v snahe vyjsť v ústrety obyvateľom zabezpečí odvoz so 14-dňovým intervalom odvozu ZKO."V prvom januárovom týždni bude vykonávať odvoz ZKO všetkých rodinných domov bez ohľadu na to, či majú nastavený harmonogram odvozu ZKO v párny alebo nepárny týždeň. Následne od druhého týždňa 2021 bude odvoz ZKO vykonávaný pre párny týždeň," uzavrela spoločnosť.