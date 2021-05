Bratislavské Staré Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii Blumentálskej ulice, potrvá tri mesiace

Zreorganizujú aj parkovanie

Ešte vyššia kvalita

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto začne v najbližších dňoch realizovať práce súvisiace s pokračovaním rekonštrukcie Blumentálskej ulice. O pripravovaných zmenách a dočasných obmedzeniach informuje Staré Mesto na sociálnej sieti.„Asfalt na chodníkoch nahradí dlažba a spevnia ich nové obrubníky, pribudne zeleň a nová segregovaná a bezpečná obojsmerná cyklotrasa," uvádza mestská časť a dodáva, že nový vzhľad ulice bude kopírovať to, čo sa stalo už štandardom v prvej zrekonštruovanej časti Blumentálskej ulice. Rekonštrukcia by mala trvať približne tri mesiace a s prvou etapou začnú v pondelok 24. mája.Súčasťou rekonštrukcie bude aj reorganizácia parkovania. „Ulica sa uvoľní a zjednosmerní, aby sme získali čo najviac parkovacích miest bez toho, aby bolo potrebné ukracovať peších o chodník, cyklistov o cyklotrasu a všetkých o zeleň," vysvetlila mestská časť. Rekonštrukciu budú realizovať v troch etapách, aby minimalizovali problémy s parkovaním a dopravou počas realizácie.„Prvá etapa, počas ktorej zrekonštruujeme južnú časť od križovatky Blumentálska - Vazovova po križovatku Blumentálskej s Bernolákovou, sa začne už v pondelok 24. mája," konštatuje Staré Mesto. V druhej etape zrekonštruujú severnú stranu tejto časti Blumentálskej. Posledná časť rekonštrukcie upraví vzhľad Blumentálskej od križovatky s Bernolákovou, až po Legionársku. Pribudne tiež nový chodník.Prvá časť Blumentálskej bola skolaudovaná 10. apríla 2019. Druhá etapa rekonštrukcie bude mať podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej ešte vyššie kvality. „Počíta napríklad so zvýšením úrovne križovania ciest, čo zvyšuje bezpečnosť, a je tam aj viacero ďalších úprav, ktoré reflektujú súčasné požiadavky na organizáciu verejného priestoru,“ spresnila starostka.Predbežné náklady sú vyčíslené na necelých 950-tisíc eur. „Takmer 855-tisíc eur bude hradených z operačného programu Integrovaný regionálny operačný systém. Mestská časť zafinancuje zvyšok sumy," doplnil hovorca mestskej časti Matej Števove.