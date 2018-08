Bratislavské Staré Mesto finišuje s výstavbou výťahu na miestnom úrade

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 9. augusta (TASR) – Pohyb po miestnom úrade na Vajanského nábreží v bratislavskom Starom Meste by mal byť čoskoro bezbariérovejší. Mestská časť totiž finišuje s výstavbou výťahu. Podľa odhadov samosprávy by mohol byť nový výťah za viac ako 90.500 eur spustený do skúšobnej prevádzky v polovici augusta. S jeho plnou prevádzkou sa predbežne počíta od septembra.uviedol pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík. Následne ho skontroluje technik a dokončia sa stavebné úpravy.Starosta však priznáva, že bude potrebné vyriešiť ešte jeden problém. Miestny úrad sa totiž skladá z dvoch budov, a to Jurenákovho paláca na Vajanského nábreží a staršej budovy na Medenej ulici.podotkol Števčík. Na začiatok nie je vylúčené používanie prenosnej rampy, keďže na úrad často chodia aj imobilní občana a mamičky s kočíkmi.Výťah spojí prízemie s prvým a druhým poschodím. Na nich sa nachádza napríklad kancelária starostu či prednostu úradu, ale aj mnohé oddelenia ako stavebný úrad, investičné, finančné či majetkové oddelenie, oddelenie životného prostredia, dopravy či školstva. Výťah však zároveň pomôže aj samotným úradníkom.priblížil Števčík.Vylúčené do budúcnosti podľa neho nie je ani to, že by sa v prípade voľných miest mohli o prácu uchádzať napríklad aj ľudia s pohybovými problémami.dodal Števčík.Výťah je integrovaný vo vnútri úradu a umiestnený pri vrátnici a informátorovi. Upustilo sa od vybudovania výťahu v exteriéri, teda pri fasáde budovy.zdôvodnila pred časom mestská časť. Projekt odsúhlasili aj pamiatkari, keďže budova je národnou kultúrnou pamiatkou.