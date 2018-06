Bratislavské Staré Mesto hospodárilo vlani s prebytkom 832.661 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavské Staré Mesto hospodárilo v uplynulom roku s prebytkom 832.661 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2017, ktorý schválili staromestskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Samospráva to odôvodňuje zodpovedným hospodárením, pričom výsledok zodpovedá možnostiam mestskej časti.Najväčšie príjmy predstavoval podiel z výberu daní fyzických osôb a daní z nehnuteľností. Najväčšie výdavky smerovali do oblasti školstva, v rámci investícií to bolo na opravy komunikácií a rekonštrukcie škôl.odpovedala staromestská hovorkyňa Nora Gubková na otázku, na ktoré projekty je samospráva najviac hrdá.Neminuté a ušetrené finančné prostriedky sa presúvajú do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.dodala Gubková.