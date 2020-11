Bratislavské Staré Mesto podporí tri sektory, ktoré sú najviac ohrozené koronakrízou

Bez dopadu na ostatné segmenty

Atrakcia priniesla zvýšenie tržieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.11.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto podporilo tri sektory, ktoré boli v tomto roku najviac ohrozené koronakrízou. O konkrétnych opatreniach informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová na tohtotýždňovom zastupiteľstve."Mestská časť podnikla kroky, ktoré by dopad krízy mali aspoň čiastočne zmierniť. V rámci svojich kompetencií podporila lokálny gastrobiznis, miestnu kultúru a cestovný ruch,“ uviedla starostka. Na júnovom zastupiteľstve mestská časť schválila odpustenie 50 percent z dane za užívanie verejného priestranstva pre terasy gastronomických prevádzok a kaviarní."Úľava bola stanovená finančným oddelením vo výške, akú rozpočet Starého Mesta dokáže zvládnuť bez zásadného dopadu na ostatné segmenty," doplnila mestská časť.„Ďalším najpostihnutejším segmentom je kultúra. Vedenie a finančné oddelenie Starého Mesta preto pripravilo analýzu uskutočniteľnosti a následne sme hľadali možné formy pomoci,“ povedala starostka Aufrichtová. Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci schválili presun časti financií, ktoré Staré Mesto dostalo v rámci pomoci v boji proti koronavírusu, do staromestského Fondu architekta Weinwurma. "Neinvestičný fond tak mohol vyhlásiť aj výzvu na kultúrne projekty COVID-19 - Kultúra, pričom celková výška dotácie bola 14-tisíc eur," vysvetlila mestská časť.Rozvoju cestovného ruchu sa venuje mestská organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) . "Staré Mesto prispelo k jeho rozvoju inštaláciou vyhliadkového kolesa na Rázusovom nábreží - Bratislava zhora," uviedla mestská časť. Vyhliadkové koleso bolo na nábreží inštalované od 1. júla do 30. septembra."Dočasný objekt sa stal projektom, ktorý prospel nielen letnej atmosfére mesta, ale aj miestnej kultúre a domácemu cestovnému ruchu. Organizácia BTB ho zaradila medzi odporúčané zaujímavosti v Starom Meste," vysvetlila mestská časť, podľa ktorej atrakcia priniesla zvýšenie návštevnosti a tržieb aj miestnym gastropodnikateľom.