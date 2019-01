Bratislavské Staré Mesto pozastavilo obnovu Blumentálskej ulice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Obnova Blumentálskej ulice v bratislavskom Starom Meste je od utorka dočasne pozastavená. Rozhodla o tom staromestská starostka Zuzana Aufrichtová na základe pripomienok a návrhov zo strany obyvateľov na pondelňajšom (28.1.) verejnom stretnutí. O ďalšom postupe by mali rozhodnúť miestni poslanci vo februári.uvádza mestská časť na svojom profile na sociálnej sieti.Najväčším problémom projektu podľa starostky je, že pred jeho prípravou a realizáciou nebola verejná diskusia s dotknutými stranami.skonštatovala Aufrichtová. Zdôraznila, že s projektom, ako je postavený, nesúhlasí, je však presvedčená, že vo fáze realizácie, v ktorej sa nachádza, by bolo pre obyvateľov lepšie dokončiť ho.Podľa medializovaných informácií má byť kameňom úrazu aj úbytok parkovacích miest približne o tretinu. A to v dôsledku zmeny parkovania z kolmého na pozdĺžne, ako aj zjednosmernenia ulice. Výmenou za to má byť úprava chodníkov, nová segregovaná cyklotrasa a odstránenie asfaltu okolo stromov.