Bratislavské UFO ponúka nočnú prechádzku v oblakoch

Bratislava 14. augusta (TASR) – Vyhliadková veža UFO predstavuje tento rok novú verziu adrenalínovej atrakcie Skywalk. Ide o nočnú prechádzku v oblakoch, počas ktorej môžu návštevníci zažiť vysvietenú Bratislavu ako na dlani. TASR o tom informovala manažérka UFO Dušana Pľuchtová.V sprievode profesionálneho inštruktora sa záujemcovia vyberú na 360-stupňovú panoramatickú prechádzku po vonkajšom parapete vyhliadkovej veže. Odvážnejší návštevníci si môžu vo výške 85 metrov vyskúšať aj tri pozície na kotviacich bodoch – nakloniť sa do priestoru, vykloniť sa do pozície hviezdy či zavesiť sa do priestoru vo forme hojdačky.priblížila Pľuchtová. UFO je súčasťou federácie World Federation of Great Towers, medzi členov ktorých patria aj veže ako Burdž Chalífa v Dubaji, Empire State Building v New Yorku alebo Eiffelova veža v Paríži.Záujemcovia o adrenalínovú atrakciu sú však z dôvodu bezpečnosti povinní dodržiavať aj určité pokyny a opatrenia. Účastník prechádzky by napríklad nemal mať viac ako dva metre a nemal by byť ťažší ako 130 kilogramov. Okrem iného nesmie mať menej ako 14 rokov a do 17. rokov musí byť sprevádzaný rodičom alebo zákonným zástupcom. Ten musí podpísať písomný súhlas a preukázať sa dokladom totožnosti s fotografiou.Nočnú prechádzku dlhú 70 m je možné absolvovať dvakrát ročne. Najbližší termín je naplánovaný na 23. augusta o 21.00 h.