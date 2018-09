Bratislavské zastupiteľstvo doteraz neukončilo osem rokovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislavské mestské zastupiteľstvo má doteraz osem neukončených rokovaní. Na štvrtkové (27. 9.) riadne zastupiteľstvo boli preto do programu primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom zaradené všetky body z nedokončených zasadnutí. Mestských poslancov tak čaká budúci týždeň vyše 100-bodový program.povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Nesrovnal podľa nej verí, že všetky tieto žiadosti Bratislavčanov budú na rokovaní mestského zastupiteľstva poslancami posúdené. Vo štvrtok je na programe rokovania napríklad návrh záverečného účtu Bratislavy a hodnotiaca správa za rok 2017 či návrh na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu. Poslanci by mali aj opäť rozhodovať o spustení jednotnej parkovacej politiky. Viacero bodov programu sa týka návrhov na predaj, prenájom pozemkov či nebytových priestorov. Rokovať by sa malo aj o zmenách a doplnkoch 04 k územnému plánu hlavného mesta.skonštatoval pre TASR mestský poslanec Ján Hrčka. Súčasný primátorov návrh je podľa neho jasným dôkazom, že nemá reálnu snahu na riešení vecí v prospech mesta a jeho obyvateľov. Poslanec Jozef Uhler, naopak, súhlasí s čo najskorším prerokovaním bodov, na ktoré podľa neho Bratislavčania čakajú už celé mesiace.uviedol pre TASR.Primátor podľa poslanca Branislava Kaliského veľmi dobre vie, že schváliť tak veľké množstvo bodov na jednom zastupiteľstve je nereálne.povedal pre TASR.Mestskí poslanci i primátor sa už dlhšie sťažujú, že z rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva sa stráca politická kultúra. Zastupiteľstvá totiž dlhodobo sprevádzajú dlhé diskusie, hádky, nedisciplinovanosť a program zasadnutí sa nedarí dokončiť vo zvolanom termíne. Nesrovnal sa v marci pre TASR vyjadril, že to, čo sa deje v zastupiteľstve, nemá so zdravým rozumom nič spoločné.povedal. Na mestských poslancov apeluje, aby riešili predovšetkým problémy obyvateľov a neprezentovali samých seba zmenami programu rokovania tak, že sa žiadosti Bratislavčanov dostanú až na koniec.