Bratislavskí policajti na Štedrý deň prijali vyše dvesto oznámení, pomohli vodičovi aj mužovi v ťažkej životnej situácii

26.12.2024 (SITA.sk) - Počas Štedrého dňa v utorok 24. decembra bratislavskí policajti na linke 158 prijali celkovo 201 oznámení zo strany občanov. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , policajti diaľničného oddelenia Malacky počas utorkovej služby poskytli pomoc vodičovi osobného motorového vozidla, ktorého počas jazdy na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Českej republiky nepríjemne zaskočili technické komplikácie na vozidle. Vďaka pohotovej reakcii a pomoci diaľničných policajtov však vodič podľa Szeiffa mohol v krátkom čase pokračovať v jazde.„Pomoc mužovi v ťažkej životnej situácii poskytli počas služby policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Karlova Ves. Na základe prijatého oznámenia boli vyslaní do jedného z domov na ulici Hany Meličkovej, kde muža v krátkom čase našli, poskytli mu potrebnú prvú pomoc a pomáhali mu až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá ho previezla do nemocnice," zdôraznil Szeiff.