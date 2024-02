Bratislavskí policajti zasahujú v budove Univerzity Komenského. Osoba sa vyhráža, že má bombu a že sa odpáli

Bratislavská polícia zasahuje v budove Univerzity Komenského, kde sídlia Farmaceutická fakulta aj Fakulta managementu.



"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III preverujú udalosť spojenú s vyhrážkami voči doposiaľ nekonkretizovaným osobám," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Univerzita Komenského na sociálnej sieti priblížila, že zasahujúce zložky dali pokyn na opustenie budov. "Do 12.00 h bude prebiehať prehliadka priestorov. Vedenie univerzity a fakúlt poskytuje polícii maximálnu súčinnosť," doplnila.







Polícia: Nebezpečenstvo ohrozenia života v súvislosti so zásahom na UK nehrozí





V súvislosti so zásahom v budove Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde sídlia Farmaceutická fakulta aj Fakulta managementu, nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Môžeme potvrdiť, že nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia v súvislosti s predmetnou udalosťou," uviedol hovorca.



Aktuálne polícia preveruje oznámenie týkajúce sa vyhrážok smerujúcich voči Farmaceutickej fakulte UK. Univerzita priblížila, že zasahujúce zložky dali pokyn na opustenie budov a do 12.00 h sa bude konať prehliadka priestorov.