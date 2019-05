Bratislavskí poslanci dali Slovanu mesiac na splatenie dlhov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava má mesiac na to, aby zaplatil hlavnému mestu svoj dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý už presiahol milión eur. Vo štvrtok sa na tom zhodli bratislavskí mestskí poslanci. Primátora Bratislavy Matúša Valla požiadali, aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan, ak do 30. júna nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči mestu Bratislava.Vallo má na žiadosť mestského zastupiteľstva zároveň rokovať s HC Slovan (mládež) o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta a aj o tom, aby táto časť klubu realizovala platby za prenájom ľadových plôch vopred. Uznesenie, ktoré našlo podporu v zastupiteľstve, navrhol viceprimátor Juraj Káčer. Pre TASR uviedol, že tak spravil aj po dohode s ďalšími mestskými poslancami.vysvetlil Káčer. Viceprimátor tvrdí, že už bolo niekoľko záväzkov zo strany hokejového klubu a rôznych jeho investorov, nakoniec sa však nepotvrdili.skonštatoval Káčer.Primátor Vallo v utorok (28. 5.) pre TASR uviedol, že ak HC Slovan Bratislava nezaplatí hlavnému mestu svoj dlh za prenájom zimného štadióna, 1. júla s ním mesto vypovie zmluvu. Ako podotkol, samospráva nebude ustupovať, no v prípade mládeže Slovana si však vie predstaviť istú dohodu.povedal primátor. Mesto už pripravuje alternatívy na využitie priestorov štadióna na iné kultúrne a športové podujatia pre prípad, že Slovan na štadióne skončí.HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii STaRZ. Hokejový klub koncom apríla informoval, že podpísal zmluvu s novým strategickým zahraničným partnerom a začne konsolidovať svoje dlhy. Zároveň deklaroval, že dlh za nájom štadióna uhradí do konca júna a dohodne sa na podmienkach užívania arény v ďalšej sezóne. V pondelok (27. 5.) však člen predstavenstva HC Slovan Juraj Široký mladší oznámil, že investor nevyšiel. Široký ml. priznal, že dlhy existujú a budú sa s nimi musieť "popasovať".skonštatoval s tým, že by boli najradšej, ak by Slovan hral naďalej na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.