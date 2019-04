Bratislavskí skauti tento rok oslavujú 100 rokov fungovania

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - V stredu 24. apríla uplynie 100 rokov od prvej písomnej zmienky o bratislavských skautoch. Napriek tomu, že bol skauting odvtedy trikrát zakázaný, v súčasnosti má v Bratislave a okolí viac než 1500 členov. O tom, ako toto výročie plánujú osláviť a ako fungovali počas zákazov, TASR porozprával šéf bratislavskej skautskej organizácie Filip Košťál.priblížil Košťál. Tento dátum je podľa neho pre skautov výnimočný doteraz, pretože 24. apríla slávi meniny Juraj, patrón skautov. Pri tejto príležitosti skauti chodia v skautskej šatke aj do školy alebo práce, často tiež organizujú verejné podujatia.V máji sa zas v Bratislave každoročne koná podujatie Bratislavské skautské dni, ktoré bude tento rok venované aj 100. výročiu. Okrem toho sa na ňom bude hovoriť o cieľoch udržateľného rozvoja a o voľbách do Európskeho parlamentu.opísal Košťál. Ďalšie oslavy plánuje 1. zbor Baden-Powella Bratislava, ktorý v tejto súvislosti pripravil výstavu na Miestnom úrade Karlova Ves a na jeseň plánuje galavečer pre svojich členov.Skauting bol na území Slovenska zakázaný trikrát - prvý raz v súvislosti so vznikom prvého Slovenského štátu, druhý- a tretíkrát počas komunizmu. Nielen na území Bratislavy však skauti fungovali aj napriek zákazom." opisuje Košťál.V roku 1919 začali okrem bratislavských skautov fungovať aj skautské organizácie v Trenčíne a Žiline. V súčasnosti patrí Slovenský skauting medzi najväčšie organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Ročne uskutočňuje akcie a tábory pre viac než 7000 členov a niekoľko desiatok kurzov a tréningov pre dospelých a dospievajúcich dobrovoľníkov. Tí sa potom starajú o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času detí a mladých ľudí vo viac než 280 skautských oddieloch po celom Slovensku.