Bratislavskí vodári dočasne prerušia dodávku pitnej vody v Starom Meste, dotkne sa to viacerých ulíc

Voda bude z cisterien a barelov

Zmodernizujú vodojem Baránok

17.4.2025 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) z dôvodu nevyhnutných prác na vodárenských zariadeniach v dňoch od 28. apríla od 8.00 do 29. apríla do 14.00, preruší dodávku pitnej vody z vodovodu v časti Starého Mesta.„Plánovaná odstávka pitnej vody sa dotkne približne 400 odberných miest. Našim cieľom je vynaložiť maximálne úsilie, aby sme počas odstávky zabezpečili v danej lokalite náhradné zásobovanie pitnou vodou," uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak Odstávka sa dotkne obyvateľov ulíc: Mudroňova, V záhradách, Jančova, Hummelova, Čmelovec, Tichá, Svetlá, Slávičie údolie, Bartókova, Mozartova, Na Hrebienku, Rubinsteinova, Haydnova, Drotárska, Majakovského, Búdková, Javorinská, Myjavská, Broskyňová, Na stráni, Ľubinská, Vrchná, Vetvová, a Riznerova. BVS zabezpečí počas odstávky náhradné zásobovanie pitnou vodou niekoľkými spôsobmi.Po celú dobu sa budú v danej lokalite pohybovať dve veľké mobilné cisterny s pitnou vodou. „Na vyhradených miestach budú zaparkované tri menšie, 1000-litrové cisterny, z ktorých si bude taktiež možné načerpať pitnú vodu," priblížil hovorca.Okrem toho BVS v rámci pilotného projektu zabezpečí 11-litrové barely naplnené pitnou vodou, ktoré si obyvatelia budú môcť vyzdvihnúť z pristavených vozíkov a odniesť do svojich domácností.„Projekt, ktorým sa rozširujú možnosti náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, plánuje BVS využívať aj pri ďalších odstávkach väčšieho rozsahu," spresnil hovorca. Plán stanovíšť s barelmi je v predstihu zverejnený na webstránke spoločnosti.K plánovanej odstávke pristúpi BVS z dôvodu modernizácie vodojemu Baránok na ulici Francúzskych Partizánov.„Výmena automatickej tlakovej stanice je nevyhnutná z dôvodu nedostatočnej kapacity a jej častej poruchovosti. Zo strany BVS je táto oprava dlhodobo pripravovaná a doba nevyhnutnej odstávky pitnej vody bola zredukovaná na minimálny čas, ktorý je pri tak veľkej investičnej akcii nevyhnutný,“ dodáva Stračiak.BVS po napustení celého systému vykoná preplach siete v záujme jej prečistenia. Žiadajú všetkých dotknutých zákazníkov, aby po obnovení dodávky pitnej vody dostatočne vodu odpustili a odstránili prípadné nečistoty zo sitiek na vodovodných batériách.