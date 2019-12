Bratislavskú výzvu podporilo viac ako 40 účastníckych krajín OBSE

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák počas tlačovej konferencie 6. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. decembra (TASR) - Viac ako 40 účastníckych krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa prihlásilo k textu Bratislavskej výzvy (Bratislava appeal), ktorú prítomným ministrom zahraničných vecí a štátnym tajomníkom na Ministerskej rade OBSE v Bratislave predstavil šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).povedal v piatok na tlačovej konferencii po skončení ministerskej rady úradujúci predseda OBSE Lajčák.Bratislavská výzva nie je politickým dokumentom, ide o výzvu, ktorá má symbolizovať priority slovenského predsedníctva a potrebu dialógu a hľadania politickej vôle.vysvetlil minister.Lajčák na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom OBSE Thomasom Gremingerom a albánskym premiérom Edim Ramom tlmočil posolstvo mnohých delegácií summitu s 1616 účastníkmi. Delegáti vyzdvihli dôležitosť úlohy multilateralizmu. Ten je podľa nich ohrozený a nestačí o tomzdôraznil minister.Rok slovenského predsedníctva v OBSE nebol podľa šéfa slovenskej diplomacie ľahkým rokom, ani predsedníctvo nebolo jednoduché.dodal. Slovensko malo tri priority - ľudí, dialóg a stabilitu. Za hlavnú považovalo zameranie sa na ľudí.Vrcholom aktivít Bratislavy boli podľa slov ministra aktivity na Ukrajine. Práve prvá aj posledná návšteva úradujúceho slovenského predsedu smerovali na Ukrajinu. Okrem opravy zbombardovaného mosta na východe Ukrajiny sa podarilo presadiť zoznam deviatich opatrení na zvýšenie dôvery. A pomocou nich aspoň do istej mieryLajčák počas svojho predsedania navštívil 15 misií OBSE v účastníckych krajinách. Bratislavská diplomacia organizovala rôzne medzinárodné podujatia ako mládežnícke fórum, neformálnu schôdzku ministrov zahraničných vecí OBSE v lete vo Vysokých tatrách či stretnutie so všetkými mediátormi OBSE.Predsedníctvo sa taktiež zameriavalo na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Bratislave sa podarilo prijať rozpočet OBSE a rozpočet Špeciálnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine. Dva konkrétne výstupy dvojdňového zasadnutia sú podľa Lajčáka vymenovanie nástupkyne špeciálneho predstaviteľa pre Ukrajinu Martina Sajdika, ktorého vo funkcii nahradí diplomatka Heidi Grauová zo Švajčiarska. Ďalším je voľba predsedníckych krajín OBSE na nasledujúce dva roky po Albánsku, a síce v roku 2021 Švédsko a v roku 2022 to bude Poľsko.Lajčák krátko popoludní symbolicky ukončil zasadnutie ministerskej rady a odovzdal predsednícke žezlo OBSE albánskemu premiérovi Edimu Ramovi. Práce na expertnej úrovni OBSE ešte pokračujú a preto nebol bezprostredne známy konečný počet prijatých dokumentov.Slovenské predsedníctvo v organizácii s 57 účastníckymi a 11 partnerskými krajinami sa formálne končí na prelome rokov. Čaká ho ešte podpis nového rámcového dokumentu medzi OBSE a Organizáciou Spojených národov (OSN). V New Yorku ju minister Lajčák podpíše s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Slovensko ešte celý rok 2020 ostane spoločne s Albánskom a Švédskom v takzvanej predsedníckej trojke OBSE.