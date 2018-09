Bratislavský dopravný podník otvorí brány, predstaví činnosť i vozidlá

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) otvorí v sobotu (22.9.) svoje brány verejnosti. Okrem činnosti zamestnancov podniku, historických i súčasných vozidiel MHD sa môžu ľudia dozvedieť aj o tom, kde sú odstavené električky počas noci, kde sa opravujú autobusy, či kto vypraví do práce trolejbusy. Nahliadnuť bude možné aj do dielní a jednotlivých prevádzok, ktoré sú využívané k denným opravám vozidiel. DPB o tom informuje na svojom webe.Deň otvorených dverí potrvá od 10.00 do 16.00 h vo vozovni Jurajov dvor v Bratislave. Dopravný podnik návštevníkom tiež ukáže, ako sa o svoje vozidlá stará a čistí ich. Ani tento rok nebudú chýbať obľúbené jazdy cabriobusom v areáli vozovne.informuje DPB.V rámci podujatia si môžu záujemcovia vyskúšať simulátor nárazu, alebo sa zúčastniť prednášok na témy technické vybavenie dielní ľahkej údržby električiek, nové elektrobusy a rozprávať sa bude aj o tom, ako funguje bikesharing v Bratislave. Prednášky začínajú o 11.00 h a budú prebiehať v hodinových intervaloch. Chystá sa aj kultúrny program a v závere podujatia o 16.00 h je pre všetkých návštevníkov pripravený konvoj električiek, ktorý štartuje od haly ľahkej údržby električiek po trase Vajnorská – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Račianske mýto – Račianska a Železničná stanica Vinohrady.