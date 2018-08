Bratislavský hotel chová na streche včely

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) - Majitelia hotela neďaleko bratislavského letiska sa rozhodli pripojiť k trendu mestského včelárenia. Na streche im preto od augusta stojí osem úľov, neskôr ich má byť 20. Dúfajú, že sa im k chovu včiel podarí inšpirovať aj ďalšie inštitúcie a firmy. Zároveň chcú testovať chov včiel bez chémie.vysvetlil generálny riaditeľ hotela NH Gate One Jiří Kotulán. Včelie produkty chce hotel predávať na recepcii, med bude pridávať aj do svojich jedál. Záujemcovia tiež budú môcť vďaka kamere pozorovať včely na facebookovom profile hotela.S chovom včiel hotelu pomáha dlhoročný včelár Svetozár Ružička s manželkou. Včelstvá podľa neho napadá najmä klieštik včelí, proti ktorému sa včely nevedia brániť. Preto už na Slovensku vo voľnej prírode neprežívajú. Klasicky včelári proti klieštikovi bojujú chémiou, v hoteli však skúšajú termnoliečenie. To funguje vďaka tomu, že zakuklená včelia larva prežije vyššie teploty ako klieštik.konštatuje Ružička. Aj v tom chce byť hotel inšpiráciou. Spolupracuje tiež s viedenským profesorom Wolfgangom Wimmerom, ktorý metódu vyvinul.S nápadom chovať včely na streche hotela prišiel jeho spolumajiteľ Rastislav Pavlišin, ktorý najskôr včely choval na bratislavskej Kolibe. Dlhodobým zámerom jeho projektu je aj rozširovanie mestských plôch s potenciálom mednej a peľovej znášky. Zároveň chce s mestským medom a jeho etiketou od maliara Petra Stankoviča uspieť aj na medzinárodnej včelárskej súťaži.