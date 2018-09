Bratislavský integrovaná doprava zapracovala pripomienky k doprave

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako objednávateľ prímestskej dopravy v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) akceptuje opodstatnené pripomienky starostov k zmenám v doprave. Upravuje a dopĺňa preto odchody a príchody niektorých spojov i školských autobusov. TASR o tom informovala hovorkyňa BID Eva Kukurová.Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji začali platiť od 19. augusta. Kompetentní nimi reagujú na výstavbu bratislavského obchvatu D4/R7 a na ďalšie dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Spoločnosť BID ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) tvrdí, že si pripomienky starostov vypočula a základné pripomienky do grafikonov aj zapracovala.zhrnula dôvody zmeny v grafikonoch generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková. Zmeny sa týkajú ranných a na niektorých linkách aj popoludňajších spojov, ktoré sú v prevažnej miere využívané školákmi. Tiež sa dotknú siedmich liniek prímestskej dopravy. Všetky informácie nájde verejnosť aj na webe cestujemeponovom.sk.Na linke 219 bol napríklad posunutý odchod spoja číslo 24 z Borinky zo 7.30 na 7.20 h, vďaka čomu žiaci z Borinky optimálne stihnú začiatok vyučovania v Základnej škole v Stupave. Na linke 520 bude doplnený spoj s odchodom z bratislavskej autobusovej stanice o 15.21 h, ktorý bude v Pezinku vedený priamo až na sídlisko Sever, pričom následne bude pokračovať na linke 522 aj na sídlisko Muškát. Na linke 525 bude pre dopravu žiakov z Čiernej Vody a Chorvátskeho Grobu do škôl do Senca zriadený spoj 301, ktorý bude vedený už z bratislavskej autobusovej stanice s odchodom o 6.03 h. Namiesto neho bude zrušený pôvodný spoj 7 na linke 632 s odchodom z autobusovej stanice Bratislava o 6.13 h.Na linke 102423 (v úseku Bratislava - Doľany linka IDS BK 550) bude zavedený na základe mnohých podnetov od obcí ležiacich pod Malými Karpatami nový spoj do Trnavy, s odchodom zo Železničnej stanice Pezinok o 6.03 h. Tento spoj bude vedený cez Dubovú, Pílu, Častú a Doľany s príchodom do Trnavy. Následne bude zriadený nový spoj s odchodom z Trnavy, ktorý bude z Dolian pokračovať po trase linky 550 až do Bratislavy. Na linke 289 zas vstúpi do platnosti výlukový cestovný poriadok vyvolaný dlhodobou rekonštrukciou cesty Malacky - Rohožník. V najbližších týždňoch sa zástupcovia BID stretú aj s vedením Železničnej spoločnosti Slovensko, kde predostrú požiadavky a pripomienky obyvateľov.