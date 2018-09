Bratislavský kraj má podozrenie na fiktívne faktúry Microsoftu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má závažné podozrenia na fiktívne, predražené a nezdokladované faktúry a služby, ktoré mu mala poskytnúť spoločnosť Microsoft, s.r.o. na základe zmluvy z konca roka 2014. Za tie jej mal kraj vyplatiť milión eur, ktoré boli zároveň prerozdelené subdodávateľom IT spoločnosti. Tie kraj označuje za podozrivé a schránkové firmy.BSK preto podáva podnet na generálnu prokuratúru, zvažuje tiež podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).uviedol na stredajšom brífingu predseda BSK Juraj Droba. Kontrakt bez súťaže a priamym zadaním sa kraju zdá predražený, pričom okolnosti jeho uzatvorenia a plnenia majú niesť znaky možného viacnásobného porušenia zákona, prípadne trestnej činnosti.Kraj totiž do roku 2013 platil za spomínané služby spoločnosti Microsoft paušálne 85.000 eur ročne, nová zmluva z roku 2014 počítala s ročným paušálom okolo 60.000 eur. Podľa riaditeľa Úradu BSK Mariána Viskupiča však umožňovala za tri roky minúť milión eur.zdôraznil Viskupič. Platilo sa pritom podľa neho za služby, ktoré kraj v takom rozsahu nepotreboval, alebo nepotreboval vôbec, a ktoré ani neboli úradu dodané. BSK má pritom napríklad v tomto roku vyčlenených na takéto služby 60.000 eur.Podozrivé sú podľa kraja aj firmy, ktoré uvádza Microsoft ako svojich subdodávateľov. Sporný je aj ich počet, keďže spoločnosť hovorí o troch, kraj má informácie o vyššom počte. BSK chýbajú aj referencie a kvalifikácie týchto firiem.skonštatoval Droba. Od Microsoftu žiadajú odpovede na tieto a ďalšie otázky už od februára tohto roka, zatiaľ bezvýsledne. Požadovať pritom od spoločnosti plánuje kraj aj peniaze za služby nedodané a tie, ktoré Microsoft nebude vedieť vydokladovať. Chýbať majú viaceré preberacie protokoly a dodacie listy.Podľa finančného riaditeľa Úradu BSK Ivana Bošňáka je v celom prípade veľa nepredstaviteľných, nereálnych a premrštených vecí, pokiaľ ide o ich povahu, urgentnosť či výšku financií. Takými sú napríklad vykazované hodiny na projektoch, ktoré sú však pre náročnosť projektov softvéru, nového systému, upgradov či updatov nereálne. Premrštené sú tiež hodinové sadzby.poznamenal Bošňák. Za nepredstaviteľné označuje aj splatnosť faktúr do siedmich dní.doplnil Bošňák.