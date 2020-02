Bratislavský kraj má v pláne vybudovať na konci Petržalky novú multifunkčnú halu

Urbanistická štúdia

Petržalskí poslanci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje na konci Petržalky vybudovať multifunkčnú halu . Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman."Vybudovanie športovo-rekreačného areálu na petržalských pozemkoch je z pohľadu predsedu BSK Juraja Drobu kľúčový projekt, ktorý bol deklarovaný aj v Programovom vyhlásení BSK. V posledných mesiacoch prebiehajú intenzívne rokovania s bratislavským magistrátom aj s mestskou časťou Bratislava – Petržalka a aj s potenciálnymi spoluinvestormi, zástupcami viacerých športových zväzov," uviedla hovorkyňa BSK.Samosprávny kraj zabezpečil vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorej verejné prerokovanie bolo ukončené. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie a zapracovávanie pripomienok. "Vyhodnotenie pripomienok, ktoré boli doručené BSK k návrhu urbanistickej štúdie, by malo byť hotové do konca februára," uvádza Lucia Forman."Následne bude vypracovaný čistopis štúdie, ktorý sa stane územnoplánovacím podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území ako aj pre ďalší postup," doplnila hovorkyňa.Kraj plánuje podľa nej vybudovať napríklad multifunkčnú halu, ktorá by mala slúžiť pre potreby loptových športov, multifunkčné maloplošné ihriská slúžiace pre obyvateľov kraja, športový park s vysokým podielom zelene a podobné aktivity súvisiace so športom.O urbanistickej štúdii minulý mesiac diskutovali aj petržalskí poslanci komisie životného prostredia a verejného poriadku. Martin Munka z BSK vysvetlil rozdiel medzi oboma urbanistickými návrhmi.Podľa neho má BSK tento rok vyčlenených milión eur, ktoré budú využité na projektovú dokumentáciu, ďalšie financie nie sú isté. Celý projekt si bude vyžadovať okolo 5 miliónov eur. O vybudovaní športovo-rekreačného areálu v Petržalke sa hovorí už niekoľko rokov.Ide o pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov, ktorý kúpil BSK v roku 2008 za 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa na pozemku uvažovalo o viacerých projektoch, ktoré sa nakoniec nezrealizovali.