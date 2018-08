Bratislavský kraj prijíma návrhy kandidátov na ocenenia

Bratislava, ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prijíma návrhy kandidátov na tohtoročné ocenenia BSK. Môžu ich navrhovať do konca augusta obyvatelia, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v kraji. Urobiť tak môžu osobne, poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Ocenení pritom môžu byť jednotlivci i organizácie. Prihlasovací formulár je zverejnený na webovej stránke kraja.informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.Žijúcim osobnostiam udeľuje Bratislavský kraj tri typy ocenení. Najvyšším je Výročná cena Samuela Zocha. Udeľovaná je fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti či vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj. Vo výnimočnom prípade môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.Výhradne zahraničným osobám môže byť udelené Čestné občianstvo BSK. To sa týka významných osobností a autorít, ktoré majú značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského kraja či vzťahov medzi regiónmi a národmi. Udeľuje sa predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. Tretím ocenením je Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rozvoj a reprezentáciu BSK.Zmenou štatútu ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú schválili poslanci v polovici júna, pribudlo ocenenie in memoriam - Historická osobnosť regiónu. Je určené osobnostiam, ktoré svojím celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji. Udeľované by malo byť raz ročne, a to slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu Historických osobností regiónu.Ocenenia udeľuje Úrad BSK od roku 2002.