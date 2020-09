Bratislavský kraj zavádza nové opatrenia, športové podujatia budú výrazne obmedzené

Svadby dostali výnimku

Zakázané návštevy v nemocniciach

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - V Bratislavskom kraji sú od pondelka 14. septembra zakázané verejné podujatia nad 100 osôb v exteriéri. Ako ďalej informovala hovorkyňa Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ BA) Katarína Nosálová, pre interiéry bude platiť obmedzenie do 50 osôb.„Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín,“ uviedol RÚVZ BA.Hygienici takisto v Bratislave a okresoch Pezinok, Malacky a Senec zakázali športové, kultúrne a spoločenské podujatia v čase od 23:00 do 6:00. „Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb,“ informoval úrad. Spomenuté obmedzenia sa však nevzťahujú na zasadnutia štátnych orgánov a orgánov samosprávy.V rámci ďalších opatrení v Bratislavskom kraji hygienici nariadili obmedziť kapacitu plavární a kúpalísk na 50 percent. Zariadenia spoločného stravovania a zábavné podniky sú zase povinné obmedziť prevádzkovú dobu do 23:00. Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb budú umožnené len kňazom a osobám, ktoré navštevujú paliatívnych pacientov.„Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte,“ konštatuje RÚVZ BA s tým, že obyvateľom neodporúčajú organizovať rodinné oslavy a posedenia. „Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám,“ dodali hygienici.