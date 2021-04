Bratislavský kraj zvyšuje kapacitu očkovacieho centra, vakcínu môže dostať vyše 10-tisíc ľudí

Fungovať bude až päť dní

Kraj pripravil špeciálny rezervačný systém

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zvyšuje kapacitu očkovacieho centra v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave.„Veľkokapacitné očkovacie centrum BSK bude tento týždeň fungovať až päť dní. Očkovanie sa začína už dnes poobede a potrvá do pondelka 3. mája," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa BSK Lucia Forman „V očkovacom centre na NFŠ sme doteraz zaočkovali 42 327 ľudí, z toho 2 852 druhou dávkou vakcíny AstraZeneca. Očakávame, že za týchto päť dní by sme mohli sumárne číslo navýšiť o ďalších viac ako 10-tisíc ľudí,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba Vo veľkokapacitnom centre začali minulý týždeň očkovať už aj druhou dávkou vakcíny AstraZeneca . BSK zdôrazňuje, že pozvánka od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) by mala prísť očkovaným prvou dávkou automaticky. Pri vakcíne AstraZeneca je to nasledujúci víkend po uplynutí desiatich týždňov po podaní prvej dávky.„Vo veľmi zriedkavých prípadoch však SMS nepríde alebo sa vyskytne iná prekážka. BSK preto pripravil špeciálny rezervačný systém na druhú dávku, ktorý je k dispozícii na webovej stránke kraja," uzavrela Forman.