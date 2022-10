Bratislavský magistrát obsadila ultra progresívna skupina, tvrdí Kusý. Sám primátor mesto nezmení, oponuje Vallo

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Magistrát nie je vojnová korisť. V diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl to povedal kandidát na primátora Bratislavy, starosta Nového Mesta Rudolf Kusý (Sme rodina, Za ľudí, KDH, Dobrá voľba a Umiernení) svojmu oponentovi, súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi (Team Bratislava, SaS, PS).„Nestalo sa, aby nejaká skupina, v tomto prípade ultra progresívna, obsadila magistrát a vytvorila systém, keď je primátor šéfom strany a viacerí pracovníci úradu sú členmi strany," uviedol Kusý a dodal, že jemu a viacerým Bratislavčanom sa nepáči, že tento tím má jeden názor a pokiaľ má niekto iný, je to problém.Súčasný primátor Matúš Vallo Kusému oponoval tým, že v komunálnej politike nie je dôležité politické presvedčenie, ale spoločné hodnoty a ľudia, ktorými sa obklopuje sú podľa neho rôznych politických názorov.„Je dôležité, aby primátor spolupracoval so zastupiteľstvom a mal svoj tím, lebo len tak bude môcť presadzovať dôležité veci," skonštatoval Vallo s tým, že dobrý primátor má za sebou ľudí.„Ak si pán starosta Kusý myslí, že sám príde na mesto a zmení mesto, to je veľký omyl. Dobrý primátor má mať za sebou tím ľudí, ktorý verí jeho hodnotám a vízii pre to a musí mať aj politickú podporu," dodal.