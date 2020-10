Bratislavský magistrát prechádza do obmedzeného režimu, zavádza home office a nariadil dovolenku

Budovy magistrátu budú dezinfikovať

Zatvorené múzeum aj turistické centrum

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Magistrát hlavného mesta zavádza od pondelka obmedzený režim, zatvorené bude mestské múzeum aj turistické centrum. "Po porade s epidemiológmi sme sa rozhodli pristúpiť ku krokom na zabránenie prenosu vírusu na pracovisku. Od 26. do 28. októbra s cieľom zastaviť, resp. zásadne spomaliť šírenie koronavírusu zavádzame celomagistrátny home office," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová Od 29. do 30. októbra vedenie mesta nariadilo celomagistrátnu dovolenku. "V tomto období prejdú budovy magistrátu riadnou dezinfekciou," doplnila a dodala, že obyvatelia môžu počas tohto obdobia využiť e-mailovú, prípadne telefonickú komunikáciu s úradom.V rámci preventívnych opatrení magistrát minulý týždeň tiež otestoval všetkých zamestnancov zariadení pre seniorov vo svojej zriaďovacej pôsobnosti."V piatich zariadeniach nebol potvrdený žiadny pozitívny prípad, v zariadení Dom tretieho veku v Petržalke bol potvrdený pozitívny výsledok testu u dvoch zamestnancov," uvádza mesto a dodáva, že pozitívni zamestnanci sú asymptomatickí a budú ďalej liečení v domácej karanténe."S Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR sme zabezpečili pretestovanie tých klientov, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnymi zamestnancami. Všetky výsledky boli negatívne," doplnilo mesto.Na mimoriadnu epidemiologickú situáciu reaguje aj mestské múzeum. "Múzeum mesta Bratislavy (MMB) od 24. októbra z dôvodu zvýšeného šírenia koronavírusu dočasne uzatvára takmer všetky tematické múzeá," uviedla hovorkyňa MMB Barbora Lichvanová a dodala, že otvorený ostáva len hrad Devín."Aj tu platia obmedzenia, nie je sprístupnená výstava ani stála expozícia na hornom hrade," doplnila.Organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) pristúpila k zatvoreniu turistických centier v meste."Turistické informačné centrá na Klobučníckej 2 a na Hlavnej železničnej stanici budú zatvorené do 1. novembra, pričom tento termín sa môže posunúť," informuje hovorca BTB Maroš Plitko a dodáva, že dočasne sa pozastavuje aj predaj turistickej karty Bratislava CARD, City & Region.V prípade akýchkoľvek otázok na magistrát sa môžu obyvatelia obrátiť na infolinku +421/2 593 56 111 v časoch od 8:00 do 16:00 alebo email: info@bratislava.sk.