Bratislavský primátor I. Nesrovnal navrhuje rozšíriť zľavy v MHD

Bratislava 19. septembra (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, chce rozšíriť zľavy v rámci bratislavskej MHD. Svoj návrh predloží mestským poslancom na septembrové zastupiteľstvo.priblížil primátor. Navrhuje preto rozšíriť zľavy pre bratislavských seniorov. V súčasnosti majú dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 62. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného či výsluhového dôchodku nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 percent zo základného cestovného. Cestujúci starší ako 62 rokov majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 percent.povedal Nesrovnal. Preto, aby rodiny viacej používali MHD, navrhne, aby sprievod detí do troch rokov mohol takisto cestovať v MHD zadarmo.Pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a s tým súvisiace dopravné obmedzenia chce primátor dostať viacej ľudí z osobných áut do MHD. Keď sa výstavba bratislavského obchvatu výraznejšie dotkne vodičov a cestujúcich v Bratislave, a to najmä spustením prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz, navrhuje primátor na mesiac zaviesť v MHD pre vodičov áut cestovanie zadarmo. Cestujúci by sa musel v prípade kontroly len preukázať platným vodičským preukazom.tvrdí Nesrovnal. Jeho návrhy však bude musieť ešte odsúhlasiť bratislavské mestské zastupiteľstvo. Generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban deklaruje, že ak sa tieto opatrenia zavedú do praxe, budú schopní sa s nimi v praxi vyrovnať.Primátorom Bratislavy chce byť podľa zatiaľ neoficiálneho zoznamu deväť mužov a jedna žena. Nesrovnal kandiduje ako nezávislý. Medzi nezávislými kandidátmi sú aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš.Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.