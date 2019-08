Bratislavský primátor Matúš Vallo skočil do Dunaja

Na snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo (vľavo) a redaktor z TABLET.TV Radoslav Šebo. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TABLET.TV) – Jednou z aktuálnych priorít hlavného mesta je vytvoriť pre Bratislavčanov miesto, ktoré im umožní mať Dunaj na dosah. Nábrežia majú potenciál, ktorý zatiaľ naplno využitý nie je. Obnovenie niekdajšej mestskej pláže Lido je príležitosťou vrátiť tradíciu a jednu z identít mesta, ktorú by navštevovali tisíce obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy. V relácii Hlavné mesto na TABLET.TV to deklaroval bratislavský primátor Matúš Vallo.Asociácia bratislavských vodáckych klubov sa na magistrát hlavného mesta so štúdiou prírodného kúpaliska obrátila už v minulých rokoch.vysvetlil v marci 2018 prezident Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK) Vladimír Mišík.Základným predpokladom realizácie projektu obnovy prírodného kúpaliska Lido je zmena územného plánu hlavného mesta.potvrdil Vallo.Ako uviedli bratislavskí vodáci, od mesta dostali v tejto súvislosti súhlasné stanovisko. Podľa Vladimíra Mišíka by sa územnoplánovacie zmeny mohli zrealizovať v horizonte dvoch rokov. Rovnakú predstavu o realizovateľnosti zmeny územného plánu má aj Andrej Kovarík, splnomocnenec pre zeleň a životné prostredie z bratislavského magistrátu. Ten sa domnieva, žePrezident bratislavských vodáckych klubov dodal, že technická realizácia je nenáročná.uviedol Mišík na TABLET.TV.Finančnú nenáročnosť odôvodňuje tým, že v prípade realizácie projektu by primárne išlo o odbagrovanie časti brehu.podotkol Mišík s tým, že na financovanie by sa mohli využiť napríklad aj eurofondy či súkromný investor.Projektov, ktoré by sprístupnili brehy Dunaja, je podľa Kovaríka viac.ozrejmil Kovarík.spresnil.O obnovu prírodného kúpaliska Lido je podľa Martina Mišíka, inžiniera pre vodné stavby, veľký záujem aj na strane bratislavskej verejnosti.konštatoval.naznačil.Návrh pritom počíta so vznikom lagúny s dĺžkou 400 metrov a šírkou až 40 metrov, ktorá by bola od hlavného toku rieky oddelená. Podľa Martina Mišíka je základným prvkom vodná plocha s príjemným štrkovým brehom. Ako ďalej uviedol, slúžiť by mala predovšetkým na kúpanie a iné vodné športy.Lagúna Lido existovala na brehu Dunaja niekoľko desaťročí. Koncom 70. rokov minulého storočia zanikla po tom, čo vzniklo kamenné opevnenie a miesta na vykladanie a skladovanie štrku.