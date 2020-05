Bratislavský samosprávny kraj dopadol najhoršie v rebríčku transparentnosti, TIS hodnotila 11 kategórií

Skokan rebríčka je z východu

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Trenčianska župa je najtransparentnejšou na Slovensku, naopak, najmenej transparentnou je tá bratislavská. Vo svojom rebríčku transparentnosti žúp za rok 2020 to uviedla mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá každoročne zostavuje takéto hodnotenie.Mimovládka v ňom vyhodnocovala 11 kategórií ako napríklad sprístupňovanie informácií verejnosti, účasť verejnosti na rozhodovaní žúp, používanie financií a verejného obstarávania, predaj a prenájom župného majetku či udeľovanie grantov a dotácií zo strany žúp.Percentuálne vyhodnotenie jednotlivých kategórií sa následne premietlo do výslednej známky. Trenčianska župa získala ako jediná výslednú známku A s celkovým hodnotením transparentnosti na úrovni 77 percent.Na druhom mieste sa umiestnila banskobystrická župa, ktorá dosiahla známku B (68 percent). Najväčším skokanom rebríčka sa stala košická župa, ktorá sa v roku 2019 umiestnila na poslednom, teda ôsmom mieste. V rebríčku 2020 však skončila ako tretia so známkou B (66 percent).Podľa TIS prijal Košický samosprávny kraj za uplynulý rok viacero protikorupčných opatrení a začal tak zverejňovať väčšie množstvo informácií. Známku B získali aj trnavská župa (65 percent) a žilinská župa (63 percent). Práve hodnota 63 percent transparentnosti predstavovala rebríčkový priemer.Známku B získali prešovská župa s 58-percentnou transparentnosťou a nitrianska župa, ktorej transparentnosť dosiahla 56 percent. Nitriansky samosprávny kraj zaznamenal počas uplynulého roka najvýraznejšie zhoršenie, keď v uvedenom rebríčku klesol o štyri miesta.Najmenej transparentnou župou je podľa TIS bratislavská župa. TIS vysvetľuje, že zhoršenie môže súvisieť aj so zmenami vykonanými na internetovej stránke župy, vďaka ktorej množstvo odkazov na stránke nefunguje a množstvo údajov, ku ktorým by mala mať verejnosť prístup na internetovej stránke samosprávneho kraja, chýba. Bratislavská župa získala celkové hodnotenie C+ pri 54-percentnej transparentnosti župy.Transparency International Slovensko je nezisková mimovládna organizácia založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Patrí k celosvetovému protikorupčnému hnutiu Transparency International s pobočkami vo viac než sto krajinách sveta.