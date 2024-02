Bratislavský Slovan získal kvalitného hráča, tím posilní luxemburský reprezentant Gerson Rodrigues

2.2.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava angažoval do svojho kádra kvalitnú posilu - luxemburského reprezentanta Gersona Rodriguesa.Strelec piatich gólov v ostatnej kvalifikácii o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy prišiel do tímu „belasých“ z ukrajinského Dynama Kyjev.„Tešíme sa, že Gerson Rodrigues si oblečie belasý dres. Veríme, že bude kvalitatívne adekvátnou náhradou za Aleksandara Čavriča. Je fakt, že v poslednom období nemal na klubovej úrovni takú hernú prax, no sme presvedčení o jeho nespornom potenciáli i kvalite. Ukazuje ju v reprezentácii, čo sme videli aj na Slovensku,“ povedal na adresu rodáka z Portugalska generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.Dvadsaťosemročný Gerson Rodrigues zatiaľ prichádza do Slovana na ročné hosťovanie.„Vyrokovali sme opciu, ktorá je pre klub realizovateľná, čiže pokiaľ budeme mať záujem na trvalý prestup, budeme si ju môcť uplatniť, a získať Rodriguesa na ďalšie tri roky. Verím, že naša spolupráca bude úspešná,“ dodal Kmotrík.