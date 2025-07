Bratislavský útok nožom má dohru. Prokurátor žiada väzbu pre Ukrajinca obvineného z bodnutia 17-ročného chlapca

16.7.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I podal návrh na vzatie do väzby útočníka , ktorý dobodal 17-ročného chlapca. Dôvodom sú obavy, že by sa mohol vyhýbať trestnému stíhaniu či pokračovať v trestnej činnosti.Ako prokuratúra pripomenula, útočník Artem T. je stíhaný pre podozrenie zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. O návrhu prokurátora rozhodne sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I.Počas víkendu v centre Bratislavy 18-ročný Ukrajinec Artem T. pobodal 17-ročného mladíka. Podľa slov polície obvinený po predchádzajúcom verbálnom konflikte na priechode pre chodcov na Špitálskej ulici v smere na zastávku MHD Mariánska trikrát bodol 17-ročného chlapca do chrbta. Z miesta následne odišiel.Obvinený bol po vykonaní potrebných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia, zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.