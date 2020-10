Bratislavský Volkswagen skúma možnosť testovania svojich zamestnancov vo vlastnej réžii

Pilier slovenského exportu

Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur.

Vozidlá aj komponenty

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Volkswagen Slovakia analyzuje a vyhodnocuje možnosť zabezpečiť testovanie svojich zamestnancov v rámci pripravovaného celoplošného testovania vo vlastnej réžii. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa automobilky Lucia Makayová Aktuálne sa však k tejto téme nechcela aj pre neúplnosť informácií bližšie vyjadrovať.Štát chce dať podľa medializovaných informácií takúto možnosť spoločnostiam s viac ako 5 000 pracovníkmi. Testy by im pritom poskytol.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV.Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.