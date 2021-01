Bratislavský Volkswagen testuje zamestnancov, zriadil 11 odberných miest

Účasť je dobrovoľná

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 11. januára testuje svojich zamestnancov a dodávateľov pracujúcich v areáli závodu aj bratislavský Volkswagen Slovakia Ako pre agentúry SITA uviedla hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová , testovať sa bude počas všetkých troch zmien, čiže potrvá do utorka rána 6:00 hod.Jedno odberné mesto bude následne zriadené pre zamestnancov, ktorí nemali v uvedenom termíne plánovanú zmenu a budú mať záujem nechať sa otestovať dodatočne."V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia bolo zriadených 11 testovacích miest. To znamená, že disponujeme dostatočnými kapacitami na otestovanie rádovo tisícok osôb," doplnila.Účasť zamestnancov na testovaní je podľa hovorkyne dobrovoľná, avšak vzhľadom na dostatočné kapacity a nepriaznivý vývoj situácie na Slovensku vyzýva spoločnosť všetkých, aby prejavili zodpovednosť a využili túto možnosť.Antigénové testy s certifikátmi sa automobilke podarilo zabezpečiť v spolupráci s Mestskou časťou Devínska Nová Ves a príslušnými úradmi."Samotné testovanie od organizácie, cez personálne zabezpečenie až po financovanie je zabezpečované zo strany a na náklady Volkswagen Slovakia," uviedla Makayová. Ak si to pritom podľa nej situácia vyžiada, sú pripravení testovať aj v budúcnosti.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 miliardy eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.