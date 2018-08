Bratislavským mestským poslancom chce byť aj advokát Marek Para

Marek Para, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Bratislavským mestským poslancom sa chce stať aj advokát Marek Para, známy napríklad z kauzy zmeniek televízie Markíza. Pre tohtoročné novembrové komunálne voľby sa stal lídrom kandidátky do mestského zastupiteľstva za Národnú Koalíciu, ktorej je podpredsedom. O priazeň voličov sa bude uchádzať aj ako kandidát na poslanca staromestského miestneho zastupiteľstva.Strana do volebného boja stavia vlastných kandidátov na mestských i miestnych poslancov, ako aj starostov jednotlivých bratislavských mestských častí.skonštatoval Para. V strane sú tiež presvedčení, že je čas ukončiť éru nezávislých kandidátov, pretože len silné a jednotné poslanecké kluby dokážu priniesť účinné rozhodnutia v komunálnej politike.Vlastného kandidáta na starostu stavia strana napríklad v Petržalke. O tento post zabojuje z jej radov Tomáš Szmrecsányi, bývalý novinár. V súčasnosti pôsobí ako novinár na voľnej nohe, či občiansky aktivista, ktorý sa angažuje za reguláciu všetkých typov hazardných hier, ochranu prírody či zachovanie historických budov. Je tiež bratislavským krajským predsedom strany.zdôraznil Szmrecsányi.Komunálne voľby do orgánov samospráv sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.