Bratislavským potrubím sa šíri baktéria Legionella. Obľubuje teplú vodu a ohrozuje najmä jednu skupinu ľudí

22.8.2024 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upozorňuje na vodnú baktériu Legionella, ktorá sa vyskytuje v teplej vode. Ako informuje hovorca BVS Matúš Stračiak , väčšina ľudí sa baktérie nemusí obávať, nakoľko nepredstavuje pre nich zdravotné riziko. To však nemusí platiť pre ľudí so zníženou imunitou.„Majitelia elektrických bojlerov alebo zásobníkov vody s cieľom dosiahnuť úsporu totiž ohrievajú teplú vodu pod 45 °C, čo zvyšuje riziko množenia baktérie," uvádza.Ide o baktériu, ktorá obľubuje teplú vodu, v ktorej sa aj rozmnožuje.„Do tela sa dostávajú vdýchnutím aerosólu, ktorý vzniká z kontaminovanej vody, napríklad pri sprchovaní,“ vysvetľuje Stračiak. Legionella spôsobuje ochorenie známe ako Legionárska choroba. Útočí na pľúca a má prejav podobný ako zápal pľúc.„Akreditované laboratórium BVS pre vás zabezpečí odber a analýzu vzorky vody na stanovenie Legionella species," doplnil. Ak laboratórnou analýzou zistia prítomnosť baktérií rodu Legionella, využívajú termickú, resp. chemickú dezinfekciu.„Ideálne je, ak existuje možnosť vodu pravidelne krátkodobo zahriať nad 70 °C. To ale nie vždy systém rozvodu vody umožňuje, preto dobrou voľbou je aj dávkovanie dezinfekčného činidla," odporúča hovorca. Kontrola výskytu baktérií rodu Legionella by sa mala vykonávať v pravidelných intervaloch. Rozbor teplej vody na prítomnosť baktérie je možné objednať na stránke BVS.