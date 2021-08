Bratislavu čakajú dva protesty proti výhodám pre zaočkovaných, polícia pripravuje bezpečnostné opatrenie

Výzva pre protestujúcich

Zatvoria Prezidentskú záhradu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 - Vo štvrtok 5. augusta sa budú v Bratislave opäť konať protesty proti výhodám pre zaočkovaných a protipandemickým opatreniam.Jedno z avizovaných zhromaždení by sa malo začať o 8:00 na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom, druhé zase vo štvrtok ráno pred Úradom vlády SR na Námestí slobody. K účasti sú občania podnecovaní prostredníctvom sociálnych sietí.Bratislavská polícia z tohto dôvodu vyzýva občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť na verejných zhromaždeniach vo štvrtok 5. augusta v Bratislave, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície.Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Zároveň polícia vyzvala občanov, ktorí sa chcú zúčastniť na zhromaždeniach, aby nenarúšali verejný poriadok a neporušovali svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.KR PZ v Bratislave v súvislosti s týmito verejnými zhromaždeniami pripravuje bezpečnostné opatrenie. „Verejný poriadok bude zabezpečovať dostatočný počet policajtov, či už z radov poriadkovej, dopravnej ako aj kriminálnej polície. Tak ako aj pri iných zhromaždeniach, aj pri týchto bude polícia postupovať v súlade so zákonom,“ uviedol Szeiff.Situáciu v cestnej premávke budú monitorovať dopravní policajti. Dodal, že v prípade narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti, polícia využije intervenčný zásah poriadkových jednotiek voči osobám, ktoré sa takýchto konaní budú dopúšťať.Mestská časť Staré Mesto tiež vo štvrtok a piatok uzatvorí Prezidentskú záhradu. „Ide o bezpečnostné opatrenie súvisiace so zhromaždením občanov, očakávanou vysokou koncentráciou ľudí a s tým súvisiacim rizikom poškodenia mobiliáru záhrady," vysvetľuje mestská časť a dodáva, že zhromaždenia sú naplánované až do 28. augusta. „Pravdepodobnosť, že záhrada bude zatvorená aj po iné dni je preto vysoká," dodáva.