Bratislavu v stredu navštívi nový primátor Viedne M. Ludwig

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Bratislavu navštívi v stredu nový primátor Viedne Michael Ludwig so svojou delegáciou. Je to jeho prvá oficiálna zahraničná pracovná cesta, na ktorej sa stretne s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.Viedenský primátor pricestuje do Bratislavy vlakom. V rámci svojho pracovného programu bude diskutovať so študentmi, prejde sa ulicami aj nábrežím Bratislavy a navštívi Primaciálny palác, v ktorom sa uskutoční oficiálne pracovné rokovanie s bratislavským primátorom.," uviedla Onufer.Počas obhliadky mesta budú distribuované pohľadnice označené "" spolu s typickými viedenskými oblátkami. Pohľadnice budú ofrankované s predtlačenou adresou, stačí na ne vyplniť meno a kontakt a zaslať poštou do Viedne do konca septembra.spresnila Onufer.Posledná oficiálna návšteva primátora Viedne v Bratislave sa uskutočnila 15. mája 2014.