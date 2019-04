Bravčové mäso a výrobky z neho už čoskoro zdražejú aj v obchodoch

Ošípané na hospodárskom dvore vo Veľkom Mederi. Archívna snímka. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bravčové mäso a výrobky z neho už čoskoro zdražejú aj na pultoch v obchodoch. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).Trend zvyšujúcich sa výkupných cien potvrdzujú podľa nej aj chovatelia ošípaných v SR. Slovenskí spracovatelia bravčoviny očakávajú nárast cien na úrovni výrobcov už v apríli, a to o 8 až 10 %. Logicky na rad teda podľa Sadovskej príde postupne aj spotrebiteľ, ktorý vyššie ceny bravčového mäsa a výrobkov z neho pocíti zrejme už o niekoľko týždňov.myslí si analytička SFD.Poznamenala, že chov ošípaných je mimoriadne háklivý. Práve ošípané sú veľmi citlivé, náchylné na ochorenia, a preto aj ich chov je pomerne náročný, a to aj po finančnej stránke. Práve riziká s tým spojené viedli zrejme v posledných rokoch či desaťročiach k rušeniu chovu ošípaných aj na Slovensku.spresnila.Podobnú situáciu podľa nej však evidujú v chove ošípaných aj Česi, Bulhari, Malťania a Slovinci, v prípade ktorých sa znížil stav ošípaných za posledných 20 rokov až o 60 %. Maďari taktiež od začiatku tisícročia znížili stav ošípaných o 46,2 %, Poliaci o 39,5 %. Naopak, Španielsko je snáď jedinou ekonomikou v Európskej únii (EÚ), ktorá výraznejšie zvýšila za posledné desaťročia stav ošípaných, a to o viac ako tretinu. Chov ošípaných však rozšírili aj Dáni, a to o 6,1 %. V EÚ ako celku sa znížil počet ošípaných o desatinu.Informovala, že najväčšími chovateľmi ošípaných boli na konci uplynulého roka v rámci EÚ Španieli (30,8 milióna ks ošípaných), nasledovaní Nemcami (26,4 milióna ks). Francúzsko evidovalo na konci roku 2018 stav ošípaných v počte 13,7 milióna ks, Dánsko 12,6 milióna ks, Holandsko 11,9 milióna ks a Poľsko 11 miliónov ks.priblížila Sadovská.Doplnila, že na Slovensku vyšiel tento prepočet na konci uplynulého roka na 12 ošípaných na 100 obyvateľov. Dve desaťročia dozadu pritom išlo o 29 ošípaných na 100 obyvateľov.poznamenala.Sadovská dodala, že najnižšie úrovne prepočtu dosiahli Gréci, Briti, Malťania a Bulhari, kde počet ošípaných na 100 obyvateľov nedosiahol ani úroveň 10 ks.uzavrela analytička SFD.