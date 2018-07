Brazílčan Marcelo nastúpi v piatok na MS proti Belgicku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 5. júla (TASR) - Ľavý obranca Marcelo bude v základnej zostave Brazílie v piatkovom štvrťfinále futbalových MS 2018 v Kazani proti Belgicku (20.00 SELČ). Stihol si doliečiť zranenie chrbta, pre ktoré nedohral stretnutie skupinovej fázy so Srbskom a nenastúpil ani na osemfinále proti Mexiku (obe 2:0).Marcela v oboch zápasoch nahradil Filipe Luis.povedal brazílsky tréner Tite na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).Tite mal vo štvrtok po prvý raz na tréningu k dispozícii kompletný 23-členný káder, už aj so stredopoliarom Paulinhom a krídelníkom Douglasom Costom. Pre dištanc za dve žlté karty však nemôže rátať so stredopoliarom Casemirom.