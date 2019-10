Brazília remizovala v príprave so Senegalom, Neymar odohral stý zápas

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Príprava:

Brazília - Senegal 1:1 (1:1)



Góly: 9. Firmino - 45.+1 Diedhiou (11 m)





Thajsko - Kongo 1:1 (1:0)



Góly: 35. Dangda - 59. Makouta, ČK: 90.+2 Ossete (Kongo)

Singapur 10. októbra (TASR) - Neymar sa vo štvrtok stal najmladším Brazílčanom so stovkou štartov vo futbalovej reprezentácii. Útočník Parížu St. Germain odohral celý prípravný duel so Senegalom, ktorý sa v Singapure skončil remízou 1:1.Neymar sa vo veku 27 rokov stal siedmym Brazílčanom, ktorý odohral za kanárikov 100 zápasov. So 61 gólmi je v bilancii strelcov na treťom mieste za Ronaldom a Pelém.