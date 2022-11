Brazília začala MS vo futbale 2022 v Katare víťazstvom, čiernou škvrnou je zranenie Neymara

Využil príležitosť

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vyše hodiny trvalo brazílskym hráčom, kým na svetovom šampionáte v Katare naplno roztancovali svoju „futbalovú sambu“. Hrdinom duelu G-skupiny proti Srbsku (2:0) bol zakončovateľ anglického Tottenhamu Hotspur Richarlison, ktorý sa najprv presadil v 62. minúte a o jedenásť minút neskôr pridal akrobaticky druhý zásah.„Splnil sa mi detský sen. Vedeli sme, že bude ťažké dostať sa cez Srbov. Som zvyknutý hrať proti defenzívnym mužstvám. Chcel som využiť príležitosti, ktoré som mal, a to sa mi aj podarilo,“ povedal Richarlison.Dvadsaťpäťročný útočník pri prvom zásahu doťukol do bránky odrazenú strelu Viníciusa Júniora , pred druhým ho v šestnástke presne našiel spomenutý krídelník Realu Madrid. Richarlison sa stal štvrtým Brazílčanom, ktorý zaznamenal dva góly pri vstupe „kanárikov“ do MS. Pred ním sa to podarilo triu Coutinho (2018), Neymar (2014) a Careca (1990). Odhliadnuc od výsledku, na štvrtkový duel nebude v dobrom spomínať Neymar. Toho si srbskí hráči „všímali“ dovtedy, kým hráč francúzskeho Paríža Saint-Germain s boľavou grimasou a zraneným členkom neodstúpil z hry.Brazílsky tímový lekár Rodrigo Lasmar povedal, že Neymar si vyvrtol pravý členok. Odmietol špekulovať o tom, či bude v pondelok k dispozícii na ďalší zápas proti Švajčiarsku.„Nemáme v pláne žiadne vyšetrenia, ale v prípade potreby ich naplánujeme. Budeme ho pozorovať. V piatok budeme vedieť viac,“ povedal Lasmar.Neymar účinkuje na svojich tretích majstrovstvách sveta. Najväčšia hviezda Brazílie v minulosti pomohla „Selecau“ triumfovať na Pohári konfederácií 2013 i na olympijských hrách v Riu de Janeiro o tri roky neskôr. Na juhoamerickom šampionáte ani MS však ešte s Brazíliou nezvíťazil. „Najdôležitejšie pre nás je to, aby bol v ďalšom zápase na 100 percent zdravý,“ pripomenul Richarlison dôležitosť Neymara pre brazílsky tím.Srbsko sa taktiež muselo vyrovnať s niektorými vynútenými absenciami.„Máme troch kľúčových hráčov, ktorí sú zranení - je toho na nás priveľa. Nie sme Brazília s 200 miliónmi obyvateľov. Sme veľmi malá krajina,“ poznamenal srbský kouč Dragan Stojkovič, ktorý ako hráč reprezentoval Juhosláviu na dvoch MS - v rokoch 1990 a 1998.