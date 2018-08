Brazília zvažuje obmedzenie vstupu pre venezuelských migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 30. augusta (TASR) - Brazílska vláda zvažuje obmedzenie vstupu Venezuelčanov na územie Brazílie, riešiac otázku, ako zastaviť migračnú krízu v pohraničnom regióne na severe krajiny. Oznámil to v stredu brazílsky prezident Michel Temer, ktorého citovala agentúra DPA.Temer pre rozhlasovú stanicu Rádio Jornal uviedol, že by sa mohol na brazílsko-venezuelských hraniciach zaviesť lístkový systém so zámerom znížiť počet tých, ktorí prichádzajú do Brazílie, na 100-200 osôb denne. Súčasná štatistika je 700-800 osôb denne. O danej myšlienke sa rokovalo v utorok na zasadaní vlády.prízvukoval Temer. Vláda neskôr prezidentove slová spresnila s tým, že zmienený systém by zvýhodňoval tých, ktorí si zasluhujú humanitárnu pomoc a nesmie byť vysvetľovaný ako pokus o zatvorenie hraníc s Venezuelou.Temer v utorok zároveň potvrdil, že do pohraničného mesta Pacaraima bude vyslaná armáda. Dôvodom je skutočnosť, že miestni obyvatelia minulý týždeň zaútočili na venezuelských migrantov a prinútili ich vrátiť sa späť do vlasti. Nápor migrantov sa sústreďuje v brazílskom štáte Roraima, kde leží aj Pacaraima.Ekonomická a politická kríza vo Venezuele, kde obyvatelia trpia nedostatkom tovaru a liekov, viedla k odchodu približne 2,3 milióna ľudí z krajiny, uvádza OSN. Panuje názor, že ide o najväčšiu migračnú krízu, akú kedy zažila Latinská Amerika. Najväčší počet venezuelských migrantov prijali Kolumbia, Peru a Ekvádor.Za ostatné tri roky prišli do štátu Roraima desaťtisíce Venezuelčanov. Ich príchody vyťažili miestne sociálne služby a v oblasti spôsobili humanitárnu krízu. Mnoho venezuelských rodín je totiž veľmi chudobných a spí na uliciach či v lacných hosteloch. V oblasti v dôsledku toho vzrástla zločinnosť i prostitúcia.