Brazília zvyšuje vývoz hovädzieho mäsa do Číny

Rio de Janeiro 9. septembra (TASR) - Brazília zrejme zvýši svoj vývoz hovädzieho mäsa do Číny. Jedným z faktorov je aj pokračujúca obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom.Ďalších 25 brazílskych bitúnkov dostalo od Číny povolenie a dostalo sa na zoznam exportérov mäsa pre Čínu, uviedlo to brazílske ministerstvo poľnohospodárstva s odvolaním sa na čínsky colný úrad GACC. Počet brazílskych bitúnkov s povolením na vývoz mäsa do Číny tak stúpol o 39 % na 89. Viac než dve tretiny z nových bitúnkov sú určené na hovädzie mäso.Brazílska ministerka poľnohospodárstva Tereza Cristina Diasová navštívila v máji Čínu a snažila sa lobovať za predaj brazílskych poľnohospodárskych produktov. Hongkong a Čína sú najväčšími dovozcami brazílskeho hovädzieho mäsa. Čína vlani importovala 322.415 ton hovädzieho, do Hongkongu smerovalo až 394.856 ton. Európska únia (EÚ) je až štvrtá so 118.317 tonami.Brazília patrí medzi najväčších vývozcov hovädzieho mäsa na svete. Vlani vyviezla vyše 1,6 milióna ton hovädzieho a výrobkov z hovädzieho mäsa v hodnote vyše 6,57 miliardy USD (5,95 miliardy eur).(1 EUR = 1,1033 USD)