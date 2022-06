Brazílska polícia zatkla druhého podozrivého zo zmiznutia britského novinára a jeho kolegu, pátranie po dvojici pokračuje

Dvaja muži skončili v putách

Podozriví ohrozovali novinára puškou

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Brazílska federálna polícia v utorok zatkla druhého podozrivého v súvislosti so zmiznutím britského novinára a miestneho experta na záležitosti pôvodných obyvateľov v odľahlej časti Amazónie.Podozrivý 41-ročný Oseney da Costa de Oliveira je rybár a brat hlavného podozrivého v prípade, rovnako starého Amarilda da Costu de Oliveiru, známeho aj ako Pelado.Polícia tiež vo vyhlásení uviedla, že skonfiškovala muníciu a veslo, neuviedla však, prečo veci zaistila, komu patrili, ani kde sa našli. Federálna polícia bezprostredne neodpovedala na žiadosť agentúry AP o vysvetlenie, prečo Oseneya da Costu de Oliveiru menovala vo vyhlásení, keďže to nie je jej štandardný postup.Pôvodní obyvatelia v oblasti, ktorí boli s expertom Brunom Pereirom a novinárom Domom Phillipsom, povedali, že Pelado na nich mával puškou deň predtým, ako títo dvaja muži zmizli. Pelado poprel akékoľvek previnenie a podľa rodiny tvrdí, že priznanie od neho polícia dostala mučením.Pátranie po dvojici, ktorá je nezvestná od (5. júna), pokračuje. V nedeľu polícia našla v rieke ich osobné veci. Pátracie tímy sústreďujú svoje úsilie na miesto v rieke Itaquai neďaleko mesta Atalaia do Norte, kde dobrovoľníci zo skupiny pôvodných obyvateľov Matis v sobotu oznámili, že našli plachtu z člna používaného nezvestnými mužmi.Oblasť, kde muži zmizli, zažíva násilné konflikty medzi rybármi, pytliakmi a vládnymi agentmi. Násilie narastá, keďže gangy obchodujúce s drogami bojujú o kontrolu nad vodnými cestami na prepravu kokaínu, hoci rieka Itaquai nie je známou trasou obchodovania s drogami.