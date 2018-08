Brazílska vláda vyšle pri hranice s Venezuelou desiatky vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 20. augusta (TASR) - Brazílska vláda plánuje do pohraničného mesta Pacaraima poslať desiatky príslušníkov vojenských síl. K tomuto rozhodnutiu dospela po tom, ako tam miestni obyvatelia napadli cez víkend venezuelských migrantov, informovala agentúra AP.Vládou riadená tlačová agentúra ABR z noci na pondelok uviedla, že brazílske ministerstvo pre verejnú bezpečnosť plánuje do mesta Pacaraima poslať najmenej 60 vojakov z elitnej národnej jednotky. Viac informácií ministerstvo nezverejnilo.Mesto Pacaraima v severobrazílskom štáte Roraima je dôležitým hraničným priechodom medzi Brazíliou a Venezuelou.Miestne úrady uviedli, že násilie v meste vypuklo po útoku na miestneho obchodníka, z ktorého obviňujú štyroch imigrantov. Majiteľ obchodu bol v piatok večer zbitý, bodnutý a okradnutý.Po zhromaždení, ktoré sa konalo v sobotu na protest proti útoku na obchodníka, sa skupiny obyvateľov prechádzali po meste a hádzali kamene na prisťahovalcov a zapaľovali ich osobný majetok.Za ostatné tri roky prišli do štátu Roraima desaťtisíce Venezuelčanov. Ich príchody vyťažili miestne sociálne služby a v oblasti spôsobili humanitárnu krízu. Mnoho venezuelských rodín je totiž veľmi chudobných a spí na uliciach či v lacných hosteloch. V oblasti v dôsledku toho vzrástla zločinnosť i prostitúcia.