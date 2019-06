Brazílske futbalistky zdolali Taliansko v C-skupine MS žien

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS žien - C-skupina



Grenoble

Jamajka - Austrália 1:4 (0:2)

Góly: 49. Solaunová - 11., 42., 69. a 83. Kerrová



Valenciennes

Taliansko - Brazília 0:1 (0:0)

Gól: 74. Marta (z 11 m)

Konečná tabuľka:



1. Taliansko 3 2 0 1 7:2 6*



2. Austrália 3 2 0 1 8:5 6*



3. Brazília 3 2 0 1 6:3 6*



-----------------------------------



4. Jamajka 3 0 0 3 1:12 0



*-istý postup

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 19. júna (TASR) - Brazílske futbalistky zdolali v utorok vo svojom záverečnom zápase v C-skupine majstrovstiev sveta žien vo francúzskom Valenciennes Talianky 1:0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy. Jediný gól Juhoameričaniek strelila v 74. minúte z pokutového kopu legendárna Marta, pre ktorú to bol už 17. presný zásah na svetových šampionátoch. Stala sa tak absolútnou streleckou rekordérkou na MS - mužov i žien - keď o jeden gól prekonala Miroslava Kloseho. Bývalý nemecký reprezentačný útočník sa na MS zapísal do streleckej listiny 16-krát.V druhom stretnutíAustrália zvíťazila v Grenoble nad Jamajkou 4:1 vďaka štyrom gólom Sam Kerrovej. Talianky napriek tesnej prehre vyhrali skupinu so šiestimi bodmi vďaka lepšiemu skóre pred Austrálčankami a Brazílčankami. Tie majú istotu postupu ako najlepšie družstvo z tímov na tretích priečkach, bez ohľadu na výsledky v ďalších skupinách.