Brazílskemu prezidentovi Bolsonarovi operovali prietrž

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 9. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa v nedeľu úspešne podrobil päťhodinovej operácii prietrže. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho hovorcu Otávia Rega Barrosa o tom informovala agentúra AP.Prietrž bola dôsledkom predchádzajúcich chirurgických zákrokov, ktoré 64-ročný brazílsky prezident absolvoval po tom, ako bol v roku 2018 počas predvolebnej kampane bodnutý nožom. Išlo už o štvrtý chirurgický zákrok, ktorému sa Bolsonaro v súvislosti so zmieneným útokom podrobil.Bolsonarov hovorca uviedol, že operácia prebehla v nemocnici Vila Nova Star v meste Sao Paulo. Chirurg Antonio Macedo, ktorý Bolsonara operoval, povedal, že prezident ostane hospitalizovaný prinajmenšom päť dní a prijímať bude len tekutú stravu.Prezidenta do nemocnie previezli v sobotu večer po tom, ako sa zúčastnil na oslavách konajúcich sa pri príležitosti výročia brazílskeho dňa nezávislosti.Bolsonaro utrpel vážne zranenia v oblasti brucha vlani 6. septembra pri útoku v meste Juiz da Fora vo východnej časti Brazílie, keď ho útočník bodol nožom.Následne podstúpil niekoľko operácií a implantovali mu aj kolostomické vrecko, ktoré lekári odstránili 28. januára. Útočníka Adelia Bispa De Oliveiru, ktorý Bolsonara bodol, vyhlásil súd za duševne chorého a nariadil jeho umiestnenie do psychiatrického ústavu.